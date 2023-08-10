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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"هجوم فضائي" في بيرو.. والسكان يطلبون مساعدة الجيش |ماذا يحدث؟

كائنات فضائية
كائنات فضائية

ذكرت قناة “إل روخو فيفو”، أن سكان قرية صغيرة في بيرو يشكون "هجوم فضائي" لمدة شهر ويطلبون المساعدة.

وأوضحت القناة أن الشرطة تدرس طلب ممثلي قبيلة نيكيتا الذين يعيشون شمال شرق ليما، الذين يزعمون أنهم يتعرضون للهجوم من قبل "مخلوقات بطول مترين برؤوس كبيرة وعيون صفراء”.

وأكدت القناة أن السكان المحليين يطالبون السلطات بإرسال قوات الجيش إلى المنطقة التي تجري فيها هذه الأحداث الغريبة”.

وأوضح السكان أن “المخلوقات غير معرضة للأسلحة النارية ويمكن أن تختفي في أي لحظة”.

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وبحسب بعض التقارير، هاجم أحد “الفضائيين” فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وجرح رقبتها.

بيرو قبيلة نيكيتا هجوم فضائي كائنات فضائية

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