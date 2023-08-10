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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الانخفاض مستمر..الأرصاد تزف نبأ سارا للمواطنين بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد تحسن نسبي في الأحوال الجوية بكافة محافظات الجمهورية خلال فترات النهار وفترات الليل، وبدأت درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح، ويتم تسجيل درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي، إذ يتم تسجيل درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى في الظل 33 درجة مئوية، ويشعر المواطن بها 35 درجة مئوية نتيجة نسب الرطوبة المرتفعة، ولكن هذا أقل حدة من درجات الحرارة التي كانت مسجلة في الأيام الماضية. 

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع الأمواج بداية من هذا الموعد 

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على فضائية "دي إم سي"، أن السبب في انخفاض درجات الحرارة هو أن مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد في انخفاض درجات الحرارة وتوزيع الرطوبة في عمود الهواء، كل تلك عوامل تجعل المواطن يشعر بانخفاض في درجات الحرارة، فضلا عن وجود نشاط نسبي في الرياح يشعر به المواطن في ساعات الليل بمعظم محافظات الجمهورية، يؤدي لمزيد من الشعور بانخفاض في درجات الحرارة مع نسب رطوبة أقل، لافتة إلى أن فترات الليل تشهد اعتدالا وأجواء لطيفة في أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة المناطق الشمالية. 

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل سيكون هناك نشاط للرياح يؤدي إلى زيادة سرعات الرياح على البحر المتوسط، ويؤدي إلى ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط، خاصة في العلمين ومطروح، والإسكندرية، وبعض المناطق مثل بلطيم ودمياط وبورسعيد، وهذا بدوره سيشكل خطورة على المصطافين على الشاطئ، ويجب الحذر. 

وتابعت مسئولة الأرصاد، قائلة إن ارتفاع الأمواج سيكون من 1.5 متر لـ 2.5 متر، ولذلك يجب توخي الحذر من قبل المصطافين، وعدم التعمق داخل البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الأجواء اللطيفة والانخفاضات في درجات الحرارة التي تعيشها مصر في الفترة الراهنة من المتوقع أن تستمر حتى مطلع الأسبوع القادم، حيث سيكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى من 33 لـ 34 درجة مئوية، والأسبوع المقبل سيشهد درجات حرارة من 34 لـ 35 درجة مئوية. 

الأرصاد درجات الحرارة منار غانم ارتفاع الأمواج الاجواء الصيفية

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