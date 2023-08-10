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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

استاذ علم حفريات بالجامعة الأمريكية يسجل اكتشافا جديدا لجنس من الحيتان المنقرضة

استاذ علم الحفريات
استاذ علم الحفريات بالجامعة الامريكية يسجل اكتشاف جديد

أعلن الدكتور هشام سلام أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة بقيادة فريق بحثي من علماء مصريين ودوليين عن تسجيل اكتشاف جديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل نحو 41 مليون سنة. 

ويعد هذا الحوت الجديد أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة والتي تطورت من أسلاف برمائية. ووثق الفريق هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نشرت اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023 في دورية كوميونيكيشن بيولوجي «Communications Biology»، الصادرة عن مؤسسة نيتشر «Nature» العالمية، إحدى أبرز الدوريات العلمية في العالم. وتمثل تلك الورقة البحثية طفرة علمية لعلماء الحفريات المصريين، إذ تُعد الدراسة الثانية من نوعها التي يقود فيها فريق مصري وصف وتسمية جنس ونوع جديد من الحيتان، بعد أن ظل هذا العلم حكراً على علماء الدول المتقدمة لفترة طويلة من الزمن، رغم ثراء التراث الطبيعي المصري بحفريات مهمة لأسلاف الحيتان. 

جدير بالذكر أن هذه الدراسة قامت بدعم كلا من: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة المنصورة، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.  

اكتشاف جديد الجامعة الامريكية بالقاهرة Jobs Education الحفريات الفقارية هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار جامعة المنصورة

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