بعد سجنهم لسنوات.. وضع أربعة أمريكيين رهن الإقامة الجبرية بإيران

قال محامي أحد السجناء لشبكة سي إن إن، اليوم الخميس، إن أربعة أمريكيين احتُجزوا ظلماً في إيران، هم الآن قيد الإقامة الجبرية، في إشارة إلى احتمال إطلاق سراحهم قريبًا بعد سنوات من السجن.

قال جاريد جينيزر، محامي سياماك نمازي، أحد المفرج عنهم: "إن نقل إيران للرهائن الأمريكيين من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية المتوقعة هو تطور مهم". "بينما آمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى لإطلاق سراحهم النهائي، فهذه في أفضل الأحوال بداية النهاية وليس أكثر."

الأمريكيون -نمازي، وعماد شرقي، ومراد طهباز، وأمريكي رابع لم يتم الكشف عن هويته علنًا- نُقلوا من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، ومن المتوقع أن يحتجزوا في فندق تحت حراسة المسؤولين الإيرانيين.

انخرطت إدارة بايدن في مفاوضات لمحاولة تأمين إطلاق سراحهم من إيران.

حذر جاريد جينيزر، المحامي الذي نقل الخبر لشبكة الأخبار الأمريكية، بشدة من الإفراط في التفاؤل بشأن الحرية للأمريكيين حتى يخرجوا بالفعل من إيران. وقال "ببساطة لا توجد ضمانات بشأن ما يحدث هناك".

تواصلت شبكة سي أن أن، مع وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي للتعليق، وحتي نشر الخبر لم يتم الرد.