عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سجنهم لسنوات.. وضع أربعة أمريكيين رهن الإقامة الجبرية بإيران

صدى البلد

قال محامي أحد السجناء لشبكة سي إن إن، اليوم الخميس، إن أربعة أمريكيين احتُجزوا ظلماً في إيران، هم الآن قيد الإقامة الجبرية، في إشارة إلى احتمال إطلاق سراحهم قريبًا بعد سنوات من السجن.

 

قال جاريد جينيزر، محامي سياماك نمازي، أحد المفرج عنهم: "إن نقل إيران للرهائن الأمريكيين من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية المتوقعة هو تطور مهم". "بينما آمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى لإطلاق سراحهم النهائي، فهذه في أفضل الأحوال بداية النهاية وليس أكثر."

 

الأمريكيون -نمازي، وعماد شرقي، ومراد طهباز، وأمريكي رابع لم يتم الكشف عن هويته علنًا- نُقلوا من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، ومن المتوقع أن يحتجزوا في فندق تحت حراسة المسؤولين الإيرانيين.

 

انخرطت إدارة بايدن في مفاوضات لمحاولة تأمين إطلاق سراحهم من إيران. 

 

حذر جاريد جينيزر، المحامي الذي نقل الخبر لشبكة الأخبار الأمريكية، بشدة من الإفراط في التفاؤل بشأن الحرية للأمريكيين حتى يخرجوا بالفعل من إيران. وقال "ببساطة لا توجد ضمانات بشأن ما يحدث هناك". 

 

تواصلت شبكة سي أن أن، مع وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي للتعليق، وحتي نشر الخبر لم يتم الرد. 

ايران أمريكيين احتجاز رهائن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

الزمالك "بيتفرج"| الخريطة الكاملة لصفقات الدوري المصري خلال ميركاتو الصيف.. وهذا الفريق اكتساح

مفاجأة | جوهرة الدوري الألماني يقترب من الأهلي

الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

ترشيحاتنا

عملاء ومعادين للوطن.. مصطفى بكري: الإخوان مصلحتهم قبل أي شيء

اندلاع حريق هائل في ناقلة ترفع علم بنما بالقرب من شواطئ إيران

أول تعليق من كورتوا حارس ريال مدريد بعد إصابته بالرباط الصليبي

تغيير موعد نهائي البطولة العربية بين النصر السعودي والهلال

في ظروف غامضة.. وفاة أصغر مغنية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي وشقيقها «فيديوجراف»

بيان عاجل من الرئيس النيجيري بشأن استخدام "إيكواس" للقوة في بلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

فيديو

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

‎وظائف مميزة في بنك مصر لحديثي التخرج.. الشروط والتفاصيل

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ