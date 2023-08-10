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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي للبورصة الأسبوع المقبل

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع متراجعا بمقدار 53.43 نقطة بنسبة هبوط 0.30% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17710.02 نقطة، بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وتوقع خبير أسواق المال أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17700 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى الصعود واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة مدعوماً بارتداد الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة المراكز المالية تدريجياً بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، قال خبير أسواق المال إنه استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأسبوع وأغلق متراجعا بمقدار 12.55 نقطة بفضل الاداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو البيع وجني الأرباح.

كما توقع أن يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3560 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3600 والاستقرار أعلاه مدعوماً بنشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.

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