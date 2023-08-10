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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حتى لا تحدث مضاعفات.. كيف تعالج حروق البحر في البيت؟ نصائح للمصطافين

طرق علاج حروق البحر
طرق علاج حروق البحر في المنزل

الصيف بالنسبة لكل الناس يعني البحر والمصايف، وحمامات السباحة، ومع الحرارة الشديدة واشعة الشمس الحارقة، يصاب الجسم بحروق الشمس أو حروق البحر الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، ومن الممكن ألا تأتي الكريمات نتائج  جيدة، وقد يحتاج الأمر إلى طريقة سريعة لعلاج حروق البحر في البيت. نرصد طرق علاج حروق البحر في البيت دون كريمات أو أدوية وفقا لموقع Healthline.

 


طرق علاج حروق البحر في البيت :


⁃ تناول مسكنا للألم مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين
⁃ دهن منطقة الحروق بجل مسكنًا للألم ودلكه على جلدك.
⁃ تبريد الجلد لمدة 10 دقائق عدة مرات في اليوم بوضع منشفة في ماء بارد ثم وضعها على منطقة الحروق

⁃ وضع مرطب أو غسول على منطقة الحروق
تناول المزيد من المياه لمدة يوم للمساعدة على الوقاية من الجفاف
⁃ تجنب ملامسة الجلد أو البثور، لأنه يساعد على شفاء الجلد.
⁃ إذا تشققت إحدى البثور، فتخلص من الجلد الميت باستخدام مقص نظيف وصغير.
⁃ قم بتنظيف المنطقة المصابة بالماء والصابون اللطيف على البشرة. ثم استخدم مرهم مضاد حيويًا على الجرح وغطّه بضمادة مضادة للالتصاق.

⁃ الاستحمام بماء بارد أو إضافة 60 جرامًا من صودا الخَبز إلى حوض الاستحمام

⁃ عالج عينيك المصابتين بحروق الشمس عن طريق تغطيتهما بمنشفة نظيفة بعد غمرها في ماء بارد، وتجنب ارتداء العدسات اللاصقة حتى تزول أعراض التهاب العينين. ولا تفرُك عينيك.

الشمس الحروق التهاب العينين حمامات السباحة المصايف اشعة الشمس

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