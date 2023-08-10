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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنمية بشرية وتمكين اقتصادي لعمال الغزل والنسيج بالمحلة | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمهندس أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج عمال الشركة ختام فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، وسط أجواء سادتها حالة من البهجة والسرور.

والتي استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية والتي تضمنت قوافل طبية شاملة، ندوات تثقيفية وتوعوية، عروض ثقافية، دعم اجتماعي للعمال، بيع سلع ومواد غذائية بأسعار مدعمة، توفير فرص عمل لأسر العاملين دورات لغات وبرمجة وتنمية مهارات حرفية ويدوية.

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وتفقد المحافظ استمرار الندوات التوعوية لعمال الشركة والقافلة الطبية الشاملة للاطمئنان على صحة جميع العاملين لدى الشركة بالإضافة إلى تفقد العربات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية والشركة الوطنية والمخصصة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنوعت بين سيارات لبيع السلع الغذائية وبيع اللحوم والأسماك.

وقام محافظ الغربية بتوزيع هدايا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أسر وأطفال العاملين بالشركة والتي رسمت البسمة على وجوه الأطفال.

وخلال الفاعليات حرص المحافظ على الاستماع لآراء العمال ومتطلباتهم واعدا إياهم بتكرار هذه الفاعليات لتلبيتها.

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من جانبهم، عبر العمال عن سعادتهم البالغة بأعمال التطوير الجارية بالشركة بهدف النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وكذلك الفاعليات التي نظمتها المحافظة والتي جاءت تلبي كافة احتياجاتهم، مثمنين حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير كافة الخدمات لهم

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