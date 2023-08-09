تضامن الغربية: ماكينة غسيل كلوي لمركز طب الأسرة بقرية الجعفرية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تسليم جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ماكينة غسيل كلوي لمركز طب الأسرة بقرية الجعفرية مركز السنطة.

جاء ذلك بحضور رفعت الشناوي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالسنطة، والدكتور محمد نصار، مدير مركز طب الأسرة الجعفرية، ومحمود رياض، رئيس الوحدة المحلية بالجعفرية.

وأكد رفعت الشناوي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالسنطة، أنه تنفيذا لتعليمات أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، تم تركيب ماكينة الغسيل الكلوي بمركز طب الأسرة بالجعفرية، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للمركز من مرضى الفشل الكلوي، والحالات التي تحتاج غسيلًا أسبوعيًّا، إلى جانب القضاء على قوائم الانتظار ورفع العبء عن كاهل المرضى وتخفيف آلامهم وأوجاعهم.

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