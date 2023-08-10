وزيرة الهجرة تزف بشرى بشأن استكمال إجراءات استيراد السيارات

قالت سها جندي، وزيرة الهجرة، إن لديها أخبارا سارة للمشاركين في مبادرة السيارات خاصة الذين لم يستطيعوا استكمال الإجراءات من خلال التطبيق قبل انتهاء المبادرة.

وكتبت سها جندي خلال صفحتها على فيسبوك:

١) أخيراً، اللي بقالي فتره باقولهولكو، هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق (ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة ) يستطيع الان استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع أن يستكمل الإجراءات الخاصة باستنزال السيارة.

٢) الخبر السار الآخر، لجميع المستحقين، إن شاء الله ستصلكم رسائل شخصية علي الإيميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بإذن الله بداية من يوم الأحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون.





https://www.facebook.com/100086233960100/posts/pfbid0dgqERBd1TqH5c71wvyN6DALuNigEc3KYmCBMY1GvyuHZTCpyVTV8WW7E14vw4Gt2l/?mibextid=cr9u03