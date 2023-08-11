باحثة في الشأن الدولي: الحروب السيبرانية ستزيد التوتر بين الولايات المتحدة والصين

قالت الدكتورة تمارا برو باحثة في الشأن الدولي، إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية تبادلا في الفترة الأخيرة اتهامات بشن هجمات إلكترونية على الأخرى، لافتةً إلى أن واشنطن وشركة مايكروسوفت أعلنتا شن الصين هجمات إلكترونية على البنى التحتية في الولايات المتحدة، ولكن الصين نددت بذلك.

وأضافت "برو"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين اتهمت الولايات المتحدة بأنها الطرف الذي يشن الهجمات الإلكترونية حيث أعطت مثالا بما حدث في العام الماضي، عندما شنت واشنطن هجمات إلكترونية على إحدى الجامعات الصينية المتخصصة في علوم الفضاء وسرقة البيانات، مؤكدةً أن الجرائم الإلكترونية والحروب السيبرانية بين الدولتين من شأنها زيادة التوتر فتيل الصراع بينهما.

وتابعت، أنه حسب الإحصائيات، حتى العام الماضي وخلال السنوات الأخيرة شنت الولايات المتحدة الأمريكية بشن أكثر من 10 ألاف هجمة إلكترونية على أهداف صينية، في المقابل تشن الصين هجمات على أمريكا، إذ اتهمت واشنطن الصين بالتجسس عليها عبر بناء قاعدة في كوبا، وذلك منذ أشهر قليلة.

وواصلت، أن البلدين يتجسسان على بعضهما البعض من أجل معرفة الأسرار العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية حتى لا تتفوق دولة على أخرى، كما أن الصين تسعى إلى معرفة التبادلات التي تتم بين تايوان وأمريكا بخصوص المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لتايوان.