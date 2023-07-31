عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: الحروب تسهم في تجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الضحايا

صدى البلد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن البعد العسكري للذكاء الاصطناعي بخاصة مع انتشار الحروب أصبح يمثل خطورة كبيرة على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ضحايا هذه الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في الحروب قد تكون أكبر من ضحايا الحروب التقليدية، وقد قال الرئيس الروسي إن حرب أوكرانيا حرب هجين يستخدم فيها الأسلحة التقليدية والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يزيد من أمد الحرب، بخاصة حينما تكون الدول التي تستحوذ على 90% من إنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي مشاركة في الحرب وتسخر إمكانياتها للخدمة العسكرية.

وكشف أن مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى ناقش خطوة الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن مهمته حفظ الأمن والسلم الدوليين، لكن تظل مشكلة الفيتو قائمة، وسيظل مجلس الأمن عاجزا عن اتخاذ قرار ضد الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي لأنها هي الدول صاحبة الفيتو.
 

أحمد سيد أحمد استخدام الذكاء الاصطناعى الأسلحة التقليدية القاهرة الإخبارية العلاقات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

تشمل 24 محافظة|قرارات عاجلة للجنة إدارة الأزمات لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

ترشيحاتنا

ساديو ماني يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى النصر السعودي

التنمية الصناعية: تقديم كافة الخدمات للصناع والمستثمرين بسهولة ويسر وبالجودة المطلوبة

نتيجة الثانوية العامة2023.. 42 ألف 348 طالبا هايعيدوا السنة و118605 دور ثاني

تركيا.. زلزال قوي يضرب ملاطية

أول تعليق من فرنسا بعد الهجوم على سفارتها في النيجر

كأس الملك سلمان.. الشباب السعودي يسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مروع.. طائرة تتحطم على شاطىء مزدحم بالمصطافين في أمريكا

بأذرع وذيول.. اكتشاف فيروسات عملاقة في ولاية أمريكية|شاهد

تحدث فجأة.. كل ما تريد معرفته حول الهبات الساخنة

اعرف المواعيد والارقام| جدول خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالجيزة باسم المنطقة والشوارع

فيديو

 المطرب المحجب ..أغرب إطلالات مروان بابلو واعتزاله وعودته للغناء مرة ثانية

سعر المادة وموعد التقديم .. خطوات ورابط تظلمات الثانوية العامة 2023

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة .. موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023

التعويم وسعر البنزين والفوائد.. مفاجآت في انتظار المصريين نهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ