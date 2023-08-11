الدراسات الأفريقية العليا تعلن شروط الالتحاق بأقسام الكلية للعام 2023-2024

أعلن الدكتور عطية طنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .



وقال الدكتور عطية طنطاوى ، تعلن كلية الدراسات الإفريقية العليا عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 بجميع البرامج (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ الجغرافي - السياسة والاقتصاد - اللغات الإفريقية - الموارد الطبيعية- الأنثروبولوجيا).



شروط القبول لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية ( المهنى و الأكاديمى )

سقبل القسم دفعة جديدة من خريجى جميع الكليات و المعاهد العليا و التخصصات فى الجامعات المصرية و العربية و الحكومية و الخاصة الحاصلين على الليسانس و البكالوريوس.



شروط القبول للدبلوم المهني إدارة الأزمات و الصراعات

يقبل الحاصلين على مؤهل عال معترف به من الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات و الإجراءات المطلوبة.