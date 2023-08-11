عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات الأفريقية العليا تعلن شروط الالتحاق بأقسام الكلية للعام 2023-2024

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور عطية طنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .


وقال الدكتور عطية طنطاوى ، تعلن كلية الدراسات الإفريقية العليا  عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 بجميع البرامج (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ الجغرافي - السياسة والاقتصاد - اللغات الإفريقية - الموارد الطبيعية- الأنثروبولوجيا).


شروط القبول لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية  ( المهنى و الأكاديمى ) 
سقبل القسم دفعة جديدة من خريجى جميع الكليات و المعاهد العليا و التخصصات فى الجامعات المصرية و العربية و الحكومية و الخاصة الحاصلين على الليسانس و البكالوريوس.
 
شروط القبول للدبلوم المهني إدارة الأزمات و الصراعات 
يقبل الحاصلين على مؤهل عال معترف به من الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات و الإجراءات المطلوبة.

الدراسات الإفريقية العليا الدراسات الأفريقية الجامعات المصرية السياسة والاقتصاد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. توجيهات رئاسية عاجلة لعدم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء

الإكوادور .. بيان عاجل من الشرطة عن المتورطين في اغتيال المرشح الرئاسي كولومبيون

تصل لـ الحبس 5 سنوات.. عقوبة تزوير تأشيرة السفر بقانون العقوبات

صيغة جامعة للصلاة على النبي .. تعرف عليها

صدمة جديدة |شوبير يعلن تفاصيل أزمة جديدة في الزمالك

اكتشاف نوع من الحيتان عاش في مصر قبل 41 مليون عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فيديو الرقص.. 10 صور أثارت ضجة لنوال الزغبي| شاهد

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ