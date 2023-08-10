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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء تسجيل الطلاب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اليوم الخميس، وذلك وفقا للحد الأدنى.

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولي ٢٠٢٣ 

 

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي ٢٠٢٣

ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولي ٢٠٢٣ عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ 

ومن المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات ٢٠٢٣ بعد إعلان نتيجة المرحلة الاولي وسيتم تحديد الموعد خلال مؤتمر صحفي لوزارة التعليم العالي ظهر الاثنين القادم . 

رابط تنسيق الكليات ٢٠٢٣

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

كيفية التقدم لتنسيق الجامعات ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة او عن طريق أجهزة الحاسب المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

 

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