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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11-8-2023

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار طن الحديد وطن الأسمنت اليوم الجمعة 11 - 8 - 2023، خدمة لقرائه الذين يهتمون خلال البحث عن أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد وسعر طن الأسمنت اليوم.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 11-8-2023

سعر طن حديد عز 33100 جنيه

سعر طن حديد بشاي 33500 جنيه

سعر طن حديد المصريين 32500 جنيه

 

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11-8-2023

سعر طن الأسمنت لافارج 1060 جنيها

سعر طن الأسمنت أسيوط 1060 جنيها

سعر طن الأسمنت الوطنية 1100 جنيه

أكد الخبير العقاري محمد السبع، أن زيادة أسعار العقار في السوق المصري ترجع إلى ارتفاع اسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن شركات العقارات تعمل على تحقيق التوازن بين زيادة الأسعار لمواد البناء ومنح المستهلك الوحدات بأسعار مقبولة، لافتا إلى أن أسعار الأراضي من ضمن عناصر زيادة أسعار العقارات.

وأضاف السبع فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد للاعلان عن إطلاق مشروع سكني تجاري إداري بغرب القاهرة على مساحة 34 فدانا بحجم استثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه، أن الهدف تقديم منتج جيد دون المبالغة في الأسعار والتى تتوقف على المتغيرات التى تحدث في أسعار مواد البناء.

وأشار السبع إلى أن منطقة الساحل الشمالى من المناطق الواعدة للاستثمار العقارى، حيث أنه من المنتظر إطلاق مشروع مدينة ساحلية خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى تصدير العقار ضرورة، ومن أهم الأسواق المستهدفة هى السوق السعودي.

ولفت إلى أن المستهدف من التصدير العقاري المصريين المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية لقطاع العقار يساهم فى قدرة الشركات على إنشاء مشاريعها فى السوق المصرى والسعى نحو تصدير العقار فى الخارج.

 تشارك 21 شركة مصرية بقطاع مواد البناء فى معرض Big5 construct Nigeria 2023 خلال الفترة من 5 إلي 7 سبتمبر القادم، وهو المعرض الأضخم لقطاع مواد البناء والمقام في العاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك بتنظيم من المجلس التصديري لمواد البناء وأكسبو كونسلتنت العالمية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

وتأتي المشاركة المصرية في معرض Big5 نيجيريا في توقيت مهم خاصة مع اتجاه الحكومة المصرية لدعم خطط زيادة الصادرات للسوق الافريقي خاصة في قطاع مواد البناء والقطاع المندرجة تحته في ظل تحقيق أداء إيجابي لصادرات مواد البناء خلال النصف الأول من 2023.

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء في وقت سابق، أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 قيمة 3 مليارات و234 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 3 مليارات و183مليون دولار بزيادة بنسبة 2%.

ويعتبر Big5 construct Nigeria 2023 دفعة قوية للمصدرين لتوجيه منتجاتهم وتوقع عقود تصديرية على هامش المعرض للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.

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