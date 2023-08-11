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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم يزف نبأ سارا بشأن المباريات ويكشف سر تأجيل إعلان جدول الدوري

صدى البلد

أكد النائب ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية ، أن تسويق اسم الدوري الممتاز على رأس اهتمامات الرابطة من أجل المنافسة مع الدوريات في المنطقة العربية.


وقال سويلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الموسم الجديد سيشهد تطوراً في تصوير المباريات الخاصة بالدوري الممتاز تليفزيونياً بشكل ملحوظ.

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وأشار إلى أنه سيكون هناك دعم لأندية الدوري مالياً في ظل ظروف صعبة تواجه هذه الأندية موضحاً أن هناك تحديات ستواجه الرابطة في الموسم الجديد.


وأكد أن تأخر جدول الدوري الممتاز يرجع لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي موضحاً أن إنهاء الدوري في وقت مبكر إنجاز لعامر حسين المسؤول عن المسابقات في الرابطة وعضو اتحاد الكرة.

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