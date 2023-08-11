زعلت من لبلبة بسبب التقليد.. أين اختفت نجاة الصغيرة؟

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نجاة الصغيرة التي تبلغ من العمر حاليا 84 عاما، واختفت تماما عن الأنظار منذ سنوات وسط شائعات وأنباء عن عودتها المتوقعة للفن في وقت قريب.

برعت نجاة الصغيرة على مدار سنوات طويلة كمغنية ومطربة وممثلة، قدمت العديد من الأعمال التي تشهد على نجاحها حتى اليوم منها أفلام الشموع السوداء، شاطيء المرح، ابنتي العزيزة، جفت الدموع وغيرها.

وروت الفنانة لبلبة عن نجاة الصغيرة، إنها غضبت من تقليدها لها، رغم إن جميع الفنانين سعدوا بتقليدها لهم، موضحة في تصريحات تلفزيونية:" محدش زعل منى إنى قلدته وكانوا بيحبوني أوي.. لكن نجاة الصغيرة الوحيدة اللي زعلت، وكان المفروض أطلع فى حفلة وكانت فقرتي الأول.. وهى كانت عاوزة تطلع وفهموها لما الفقرة تخلص، وبعد ما خلصت وطلعت نجاة وهي بتغني لقيت الجمهور بيضحك، فسألت هو إيه حصل فقالولها إن لبلبة كانت لسه بتقلد نفس حركاتك".

وكشف الملحن سامي الحفناوي منذ حوالي عام، إنه يستعد للتعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في عدد من الأغاني تعود من خلالها إلى الساحة الفنية .

وتابع الملحن الكبير سامي الحفناوي : انتهيت من الإعداد وتسجيل 5 أغان دفعة واحدة مع الفنانة القديرة نجاة الصغيرة ، ولكن حتى الآن لن نستطيع أن نكشف عن موعد طرحها أو الشعراء الذين تعاونا معهم في الأغاني .

وتمتعت "نجاة" بموهبة طاغية جعلتها تقتحم الساحة الفنية، وهي مازالت طفلة صغيرة، حيث بدأت بالغناء بمجموعة من أغاني كوكب الشرق حتي نجحت وتألقت وهي في السادسة من عمرها.