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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الأهلي بشأن حراس الفريق

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المدرب السويسري مارسيل كولر، رفض فكرة التفريط في مهاجم الأهلي محمد شريف بعدما تلقى عرضا من فاتح جمرك التركي لضمه بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لجنة التخطيط قررت تعديل عقود الحراس البدلاء مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، لتصل إلى 5 مواسم مقبلة".

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وأضاف: "الأهلي قام بتحويل 200 ألف دولار على حساب رضا سليم لاعب الفريق الجديد، كمقدم تعاقد، بعد ضمه رسميا".

 

وأكمل: "كولر هدد اللاعبين بتوقيع عقوبات مالية حال عدم التزامهم ووجود وزن زائد، حيث سيتم إجراء قياسات لكل اللاعبين عقب العودة للتدريبات مباشرة".

الأهلى الإعلامي محمد شبانة السويسري مارسيل كولر المدرب السويسري مارسيل كولر برنامجه بوكس تو بوكس بيراميدز

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