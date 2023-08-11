حدث ليلا | اكتشاف حيتان عاشت بمصر قبل 41 مليون عام.. مفاجأة في وفاة الدبابة "طارق محمود".. تفاصيل مقتل شخص هدد باغتيال بايدن.. زلزال عنيف يضرب اليابان

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

قال الشيخ درويش أبو جراد، شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بسيناء، إننا لا نمن على مصر بدمائنا الذكية وأموالنا تجاه الوطن، واستطعنا من خلال الفترة الأخيرة من التلاحم العظيم في وقت ممتاز أن تصبح سيناء حرة مثل الأول وأفضل.

قال الأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أننا نسير على خطى حكومية ومصر على المدى البعيد ستكون افضل دولة زراعية في المنطقة ويتم استصلاح مساحات كبيرة جدا من الأراضي بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي تتم.

أعلن علماء الحفريات بجامعة المنصورة، اكتشاف نوع جديد من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل نحو 41 مليون عام....

شهدت منطقة قحافة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة وألام الوجع بين صفوف الأسر والعائلات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية حزنا علي شيوع نبأ وفاة الكابتن طارق محمد صاحب العقد الرابع من عمره

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو غريب لها بصحبة زوجها أحمد العوضي.

وشهدت الليلة حفل ضخم يقدمه كل من كارول سماحة وبهاء سلطان ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنانة كارول سماحة أثناء تقديم أغنيتها “وحشاني الدنيا في بلدي”، التي أهدتها إلى مصر

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن تفاصيل مقتل شخص أمريكي كان قد هدد من قبل باغتيال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إذ كشف التقرير أنه بعد مداهمة لـ إف بي أي، أدت إلى مقتل كريج روبتسون.

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان كانوا واضحين جدًا بأنهم كانوا جماعة سمع وطاعة وجماعة اللاعقل و جماعة ضد الديمقراطية، مؤكدًا أنهم جميعًا كانوا يعلمون ذلك.

طلب الادعاء العام في الولايات المتحدة يوم الخميس من قاضٍ فيدرالي بدء محاكمة ‏الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب خسارته في انتخابات 2020 لتنعقد ‏في الثاني من يناير 2024.‏

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالاً بقوة 6.0 درجات ضرب هوكايدو في اليابان، الجمعة. وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

أفادت قناة روسيا اليوم ، اليوم الجمعة، بأن 20 جنديا سوريا قتلوا وأصيب عشرة بجروح في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور السورية.

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، الصين ووصفها بأنها قنبلة موقوتة بسبب ما تواجهه من تحديات اقتصادية، وأشار إلى أنها تعاني من مشاكل بسبب ضعف النمو