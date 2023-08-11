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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب هوكايدو باليابان

أرشيفية
أرشيفية

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالاً بقوة 6.0 درجات ضرب هوكايدو في اليابان، الجمعة.

وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وتؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

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ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.
 

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