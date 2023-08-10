إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، إن 23 شخصًا على الأقل أصيبوا في زلزال في ملاطية بتركيا.

وقال قوجة، عبر “تويتر”، "وفقا لأحدث البيانات بعد الزلزال، أصيب 22 شخصا في ملاطية وشخص واحد في أديامان”.

وأضاف أنه “تم إرسال أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى بؤرة الزلزال ، ويجري العلاج في المستشفى”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة علي مقياس ريختر في شرق تركيا.

ووقع الزلزال على بعد 134 كيلومترا شمال غربي مدينة سانليورفا ويبلغ عدد سكانها 449 ألف نسمة و 11 كيلومترا جنوب شرقي ملاطية التي يبلغ عدد سكانها 441 ألف نسمة.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلزال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.