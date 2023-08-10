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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط .. تفاصيل

زلزال
زلزال

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، إن زلزالا قوته  4.5 درجة علي مقياس ريختر ضرب البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل أنطاليا التركية في الساعة 16:16 بالتوقيت المحلي.

 وكان مصدر الزلزال يقع على عمق 16:16 كيلومتر.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

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زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

البحر الابيض المتوسط تركيا زلزال البحر المتوسط

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