الثاني خلال ساعات.. زلزال عنيف يضرب شرق تركيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة علي مقياس ريختر في شرق تركيا.

ووقع الزلزال على بعد 134 كيلومترا شمال غربي مدينة سانليورفا ويبلغ عدد سكانها 449 ألف نسمة و 11 كيلومترا جنوب شرقي ملاطية التي يبلغ عدد سكانها 441 ألف نسمة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو اضرار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن زلزالا قوته 4.2 درجة علي مقياس ريختر ضرب محافظة ديار بكر التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات في محافظة ديار بكر التركية في الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي.

وكان مصدر الزلزال يقع على عمق 16.81 كيلومتر.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلزال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.