زلزال بقوة 6 درجات يضرب هوكايدو في اليابان

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب هوكايدو في اليابان، الجمعة.



وأوضح المركز - حسبما أفادت قناة "الحرة" الامريكية صباح اليوم الجمعة - أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كلم تحت سطح الأرض.



وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.



وتعرضت البلاد في مارس 2011 لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، إذ ضرب زلزال بقوة 9 درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت منه موجات مد "تسونامي"، وأودى بـ18 ألفا و500 شخص بين قتيل ومفقود.

