عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض أسعار النفط مقابل تفاؤل أوبك.. ما القصة؟

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف ،اليوم الجمعة، حيث راهن المستثمرون على توقعات الطلب المتفائلة من مجموعة منتجي أوبك مقابل البيانات الاقتصادية المتباينة في الصين أكبر مستورد.

 

وخفض خام برنت 15 سنتًا إلى 86.25 دولارًا للبرميل الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا إلى 82.69 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

 

وكان كلا الخامين القياسيين في ارتفاع مستمر منذ يونيو ، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط  يوم الخميس عند أعلى مستوياته هذا العام ووصل برنت إلى أفضل سعر له منذ يناير.

 

وقالت تينا تينج ، محللة السوق في أسواق CMC في أوكلاند: "ربما تكون أسواق النفط في منطقة ذروة الشراء من ارتفاع لعدة أسابيع ، على الرغم من أن تخفيضات إنتاج أوبك + وتحسن توقعات الطلب لا تزال عوامل صعودية".

 

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023، ولم يتغير كلا التنبؤين عن الشهر الماضي.

 

وأضاف أنه في عام 2024 ، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي القوي وسط التحسينات المستمرة في الصين إلى زيادة استهلاك النفط.

 

وارتفعت معنويات السوق أيضًا من خلال بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الخميس لشهر يوليو ، والتي غذت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع سعر الفائدة.

 

مع ذلك ، أشار تنج أيضًا إلى أن البيانات الاقتصادية الراكدة في الصين والتراجع في وول ستريت يلقيان بثقلهما على معنويات المخاطرة ، كما أن ارتفاع الدولار الأمريكي ضغط أيضًا على أسعار السلع.

 

بينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي ، تراجعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 14.5% عن العام الماضي ، مع تراجع واردات الخام الشهرية من أعلى مستوياتها في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

 

أظهرت بيانات هذا الأسبوع أيضًا أن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت إلى الانكماش وأن أسعار بوابة المصانع امتدت إلى الانخفاض في يوليو ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

وعلى جانب العرض ، تلقت الأسعار دعما من امتدادات تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا ، إلى جانب مخاوف بشأن الإمدادات مدفوعة باحتمال أن يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل شحنات النفط الروسية في منطقة البحر الأسود.

 

قال بادن مور ، رئيس أسواق استراتيجية السلع والكربون في بنك أستراليا الوطني ، إن أسواق النفط الخام من المرجح أن تظهر عجزًا في الإمدادات خلال النصف الثاني من هذا العام ، لكنه سيكون أقل من توقعات أوبك لعجز يبلغ حوالي مليوني برميل. اليوم في ربع سبتمبر.

 

وأضاف مور: على الرغم من أن توقعاتنا لعجز الإمدادات أقل ، إلا أننا نتوقع أن يكون ذلك كافيًا لدفع الأسعار إلى ما يزيد عن 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال النصف الثاني من عام 23.

الاحتياطي الفيدرالي أعلى مستوياته اسعار النفط اسواق النفط البيانات الاقتصادية التكهنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

نجم الأهلي السابق: قائمة بيراميدز تضم أسماء قوية

بعد تعرّض رضوى الشربيني للتحرش .. مفاجأة صادمة لهؤلاء الأشخاص

ترشيحاتنا

رقم صادم..المرصد السوري يعلن زيادة عدد قتلى هجوم داعش الإرهابي

تملأ آفاق جنوب سيناء بالعلم والتنمية|أول حوار مع رئيس جامعة الملك سلمان الدولية..شاهد

الصين تكشف تفاصيل عملية تجسس مواطن لصالح المخابرات الأمريكية

عيار 21 يسجل 2170 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم| فيديو

تعرف على جرعات فيتامين د المناسبة يوميا

فرعون الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة..اكتشاف جديد لمركز الحفريات بجامعة المنصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيديو مروع لـ رجل يجلس وسط عشرات الثعابين العملاقة

طريقة عمل فتة الفول | جديدة وغير تقليدية

إنجي علي ترتدي فستانا مثيرا للجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد

بـ 100 ألف جنيه| التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية شيك وعصرية.. شاهد

فيديو

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ