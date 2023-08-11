انخفاض أسعار النفط مقابل تفاؤل أوبك.. ما القصة؟

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف ،اليوم الجمعة، حيث راهن المستثمرون على توقعات الطلب المتفائلة من مجموعة منتجي أوبك مقابل البيانات الاقتصادية المتباينة في الصين أكبر مستورد.

وخفض خام برنت 15 سنتًا إلى 86.25 دولارًا للبرميل الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا إلى 82.69 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وكان كلا الخامين القياسيين في ارتفاع مستمر منذ يونيو ، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس عند أعلى مستوياته هذا العام ووصل برنت إلى أفضل سعر له منذ يناير.

وقالت تينا تينج ، محللة السوق في أسواق CMC في أوكلاند: "ربما تكون أسواق النفط في منطقة ذروة الشراء من ارتفاع لعدة أسابيع ، على الرغم من أن تخفيضات إنتاج أوبك + وتحسن توقعات الطلب لا تزال عوامل صعودية".

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023، ولم يتغير كلا التنبؤين عن الشهر الماضي.

وأضاف أنه في عام 2024 ، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي القوي وسط التحسينات المستمرة في الصين إلى زيادة استهلاك النفط.

وارتفعت معنويات السوق أيضًا من خلال بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الخميس لشهر يوليو ، والتي غذت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع سعر الفائدة.

مع ذلك ، أشار تنج أيضًا إلى أن البيانات الاقتصادية الراكدة في الصين والتراجع في وول ستريت يلقيان بثقلهما على معنويات المخاطرة ، كما أن ارتفاع الدولار الأمريكي ضغط أيضًا على أسعار السلع.

بينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي ، تراجعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 14.5% عن العام الماضي ، مع تراجع واردات الخام الشهرية من أعلى مستوياتها في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع أيضًا أن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت إلى الانكماش وأن أسعار بوابة المصانع امتدت إلى الانخفاض في يوليو ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى جانب العرض ، تلقت الأسعار دعما من امتدادات تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا ، إلى جانب مخاوف بشأن الإمدادات مدفوعة باحتمال أن يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل شحنات النفط الروسية في منطقة البحر الأسود.

قال بادن مور ، رئيس أسواق استراتيجية السلع والكربون في بنك أستراليا الوطني ، إن أسواق النفط الخام من المرجح أن تظهر عجزًا في الإمدادات خلال النصف الثاني من هذا العام ، لكنه سيكون أقل من توقعات أوبك لعجز يبلغ حوالي مليوني برميل. اليوم في ربع سبتمبر.

وأضاف مور: على الرغم من أن توقعاتنا لعجز الإمدادات أقل ، إلا أننا نتوقع أن يكون ذلك كافيًا لدفع الأسعار إلى ما يزيد عن 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال النصف الثاني من عام 23.