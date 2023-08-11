مستشار رئيس النيجر المعزول: صحة بازوم في خطر

أفاد تقرير بثته فضائية العربية حول الحالة الصحية لمحمد بازوم رئيس النيجر المعزول، حيث وصف المستشار الخاص بالرئيس المعزول الوضع الصحي بـ "الخطير للغاية".



وفي لقاء خاص مع العربية: داعيا المجتمع الدولي لإطلاق سراحه بعد أسبوعين على الإطاحة بحكمه.

كشف المستشار الخاص أن استقالة بازوم ليست مطروحة، مؤكدا أن العسكريين طلبوا تواجد قوات فاغنر على أراضى النيجر.

أعربت واشنطن عن قلقها بشأن سلامة رئيس النيجر وامنه

غرد الرئيس المعزول بعد اعتقاله بيوم واحد وأكد رفضه التنحي عن منصبه، وفيما اعربت واشنطن عن قلقها من ظروف حجز بازوم وتفاقم وضعه الصحي وسط رفض المجلس العسكري الحاكم، استقبال أي وفود لأسباب أمنية.