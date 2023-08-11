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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو موبايلك بطيء وبيهنج بسرعة.. اتبع هذه النصائح لزيادة سرعته

5 نصائح لزيادة سرعة
5 نصائح لزيادة سرعة الهواتف الذكية

أصبحت الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فقد أصبحنا نعتمد بشكل كبير على هذه الأدوات لأداء جميع المهام تقريبا، بدءًا من دفع الفواتير إلى التسوق عبر الإنترنت، حيث يحتوي الهاتف الذكي على العديد من التطبيقات التي تساعدنا على جعل حياتنا أسهل.

ولكن في بعض الأحيان، قد يتعطل هاتفك الذكي أثناء الاستخدام أو قد تستغرق التطبيقات وقتا طويلا للتحميل على جهازك، ونظرا للكم الهائل من التطبيقات الموجودة على جهازك، قد يتأثر الأداء السلس لهاتفك الذكي، فإذا كان هاتفك المحمول يعمل ببطء، فلا داعي للقلق، فيما يلي 5 نصائح مهمة يمكنك اتباعها لزيادة سرعة هاتفك الذكي.

 

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5 نصائح لزيادة سرعة الهواتف الذكية

 

1. امسح شاشتك الرئيسية: في بعض الأحيان قد تواجه الهواتف الذكية مشاكل مثل التعليق أو يستغرق التطبيق وقتا طويلا للتحميل، وذلك قد يكون ببسبب العديد من التطبيقات المثبتة والتي من شأنها أن تعمل في وقت واحد، مما يؤثر على سرعة الجهاز، كل ما عليك فعله في هذه الحالة هو مسح الشاشة الرئيسية للتطبيقات التي تجدها غير ضرورية.

2. وضع توفير البيانات: إذا كنت تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي من خلال بيانات الهاتف المحمول، فقم بتمكين وضع توفير البيانات بسرعة، حيث يمكنك تمكين هذا الوضع على متصفح جوجل كروم الخاص بك، وسيقوم بضغط صفحات الويب وزيادة سرعة هاتفك.

3. مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت: قد تكون الهواتف الذكية بطيئة بسبب العدد الكبير من الملفات غير المرغوب فيها، نتيجة لذلك، فأنت بحاجة إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت لهاتفك من وقت لآخر، في قسم “إدارة” بهاتفك، يمكنك مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت، ويمكنك أيضا حذف بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات الفردية.


4. حذف التطبيقات غير الضرورية: هناك الكثير من التطبيقات التي نادرا ما تستخدمها أو قد لا تستخدمها بعد الآن، لذا يُنصح بمسحها من هاتفك الذكي، وستؤدي هذه الخطوة إلى إفراغ بعض المساحة غير الضرورية وزيادة سرعة جهازك.

5. إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية: قد يكون السبب وراء بطء تشغيل الهواتف الذكية هو تشغيل التطبيقات باستمرار في الخلفية، لذا يُقترح إغلاقها بعد استخدام التطبيق، أيضا، يجب تجنب فتح تطبيقات متعددة في وقت واحد.

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