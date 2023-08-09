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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحبي الأكشن.. أفضل ألعاب الخيال العلمي والفضاء على بلايستيشن والكمبيوتر

ألعاب الفضاء
ألعاب الفضاء

أفضل ألعاب الخيال العلمي والفضاء.. Star Trek: Resurgence هي لعبة مغامرات بأسلوب السرد الروائي وتضم خيارات الحوار وبناء العلاقات والاستكشاف، إلى جانب تقمص الأدوار القائم على الحوار والقصص الفرعية الغنية، تدور أحداثها في الكون الخيالي، في مجموعة متنوعة من المستويات من المعارك الفضائية بما في ذلك قيادة المكوك ومعارك الطور والمسح ثلاثي الأقسام والتخفي وآليات اللعب الدقيقة، لذا سنوضح لك خلال السطور التالية أفضل ألعاب الخيال العلمي والفضاء على بلايستشن والكمبيوتر.

أفضل ألعاب الخيال العلمي والفضاء على بلايستشن والكمبيوتر

1. لعبة STAR TREK ONLINE:

هي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تغمرك في عالم مفتوح واسع مليء بجميع أنواع المخلوقات والوحوش المختلفة، تتميز لعبة Star Trek Online برسومات مذهلة وتفاصيل واقعية، وتتضمن عالمًا شاسعًا ومعقدًا يتميز بالعديد من المهام والتحديات التي يجب على اللاعبين تجاوزها، تتيح للاعبين التحكم في سفن فضائية والانضمام إلى فرق العمليات والمعارك الفضائية الجماعية.

 

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2. لعبة STAR TREK: BRIDGE COMMANDER:

لعبة Star Trek: Bridge Commander هي لعبة فيديو محاكاة للقتال الفضائي، وتعتبر واحدة من أشهر ألعاب الأدوار على الإنترنت MMORPG، تركز على بناء جسر السفينة وعمل الطاقم معا لحل العديد من المشكلات والفوز بالمعارك الفضائية، تتميز باللعب التكتيكي والتحكم العملي في العديد من أنظمة السفن، تم تصميم اللعبة لتكون تجربة واقعية لمحبي سلسلة Star Trek، حيث يمكن للاعبين الانخراط في العالم الافتراضي للسلسلة والاستكشاف والقتال والتفاعل مع اللاعبين الآخرين.

3. لعبة STAR TREK: STARFLEET COMMAND III:

هي أفضل لعبة فضائية فهي تحتوي على مهام رائعة تعتمد على القصة مقسمة إلى ثلاث فصائل، وتشغل عناصر آر بي جي، وميكانيكا RTS، تتضمن مهام استكشافية، ومهام قتالية، ومهام دبلوماسية، توفر للاعبين مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها في المعارك والتحديات.

4. لعبة STAR TREK: VOYAGER – ELITE FORCE:

توفر لعبة STAR TREK: VOYAGER – ELITE FORCE للاعبين الاختيار من بين العديد من الأنواع المختلفة من الأبطال الذين يمكن تخصيصهم بحرية، يتميز كل نوع بمهارات وقدرات فريدة تعزز تجربة اللعب، وتتضمن مهام تعتمد على القصة وتحدث في العالم الافتراضي لسلسلة Star Trek كما تتميز اللعبة برسومات جميلة ومؤثرات صوتية وتصميم سفن دقيق.

5. لعبة STAR TREK: DEEP SPACE NINE – THE FALLEN:

هي لعبة تصويب مباشرة يمكن للاعبين اختيار اللعب خلال اللعبة بأكملها إما ككابتن بنجامين سيسكو أو الرائد كيرا نيريس أو الملازم القائد وورف، تنضمن مجموعة من الأدوات وميكانيكا الاتصالات التي تفكك الحركة وتعطي التجربة بأكملها إحساسا أعمق بـ Star Trek، يمكن للاعبين تخصيص وترقية سفنهم وتجهيزها بالأسلحة والمعدات والمستلزمات الأخرى لزيادة كفاءة السفينة، ويمكن ترقية هذه الأسلحة وشراء الأسلحة الجديدة من خلال التقدم في المهام وجمع الموارد.

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