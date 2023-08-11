احذر إهمال كبار السن.. حبس و غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه في انتظارك | تفاصيل

يستهدف مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، حماية ورعاية المسنين من خلال توفير الضمانات الكاملة لهم لتوفير حياة معيشية آمنة، و تحقيق التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن.

وتصدى مشروع قانون حقوق المسنين، لأى محاولات للإهمال في حق المسن، وذلك بالنص في مشروع القانون على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن".

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وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

و إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .