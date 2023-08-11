تقسيط وبدون فوائد.. خصم جبار على iPhone 13 Pro في السعودية

يتميز جوال iPhone 13 Pro من آبل، بالعديد من المواصفات التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من الهواتف الرائدة التي حققت مبيعات كبيرة بفضل مميزاته الرائعة، فهو مزود بإعدادات كاميرا قوية تقدم صور وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانل شاشة فائقة السلاسة وسريعة الاستجابة، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro في السعودية وشروط تقسيطه.



شروط تقسيط جوال iPhone 13 Pro في السعودية

لحسن الحظ، جوال iPhone 13 Pro من آبل، على خصم هائل على أحد مواقع التجارة الألكترونية في السعودية، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 6199 ريال سعودي، أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 5289 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.



وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 910 ريال سعودي، ونسبة الخصم تصل 14%، ويتوفر جوال iPhone 13 Pro، بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، إصدار السعودية باللون الذهبي.

وقدم الموقع الإلكتروني عرضا لتقسيط جوال iPhone 13 Pro، حتى يسهل على العملاء شراء الهاتف بالتقسيط المريح، يبلغ قيمة القسط الشهري للهاتف 441 ريال سعودي لمدة 12 شهر.



شروط تقسيط جوال iPhone 13 Pro في السعودية

مواصفات جوال iPhone 13 Pro

يتميز جوال iPhone 13 Pro، بشاشة عبارة من نوع Super Retina XDR OLED بقياس 6.1 بوصة، مع معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز، بالإضافة إلى ميزات True Tone و Haptic Touch وطلاء مضاد لبصمات الأصابع.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تقنية الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل شريحة آبل القوية A15 Bionic، بالإضافة إلى دعم تقنية Bluetooth 5.0 والتعرف على الوجه Face ID ونظام تحديد المواقع GPS.

وفيما يتعلق بالكاميرات، فإن آبل زودت جوال iPhone 13 Pro، بثلاث عدسات في الخلف بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 6x، إلى جانب كاميرا أمامية بدورها، هي TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل مع الوضع الليلي وتسجيل الفيديو بجودة 4K HDR Dolby Vision.

ويتمتع جوال iPhone 13 Pro، بعمر بطارية يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الفيديو، بقوة 3095 مللى أمبير في الساعة، يمكن شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط.