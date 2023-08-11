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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

8 الصبح يرصد فاعليات مهرجان العلمين بحضور مسار إجباري ومسلم

سالي طراد مراسلة
سالي طراد مراسلة الدي أم سي من العلمين الجديدة

رصد برنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية الدي ام سي أخر فاعليات مهرجان العلمين الجديدة،  حيث نقلت مراسلة الـ dmc سالي طراد فاعليات اليوم بالعلمين في المجال الفني والترفيهي والرياضي والتثقيفي.


ووصفت طراد، الممشي السياحي بمدينة العلمين بأنه على طول 14 كيلو متر أمام منطقة أرينا العلمين ووجود البحر بجانب الممشى ليزيد الإقبال عليه، واليوم يضم 3 مسابقات مهمة منهم الجري وركوب الدرجات والسباحة، لافته إلى أن جميع الأعمار المختلفة متواجدة داخل فاعليات العلمين اليوم مشاركين في نشاط الجري.


وذكرت مراسلة ال dmc، أنه بالأمس أقيم حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، وشهد الحفل حضور متنوع من جميع الدول، للاستمتاع لحفلة الموسيقار عمر خيرت، وأيضا حفل للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة.

 اليوم بالعلمين الجديدة مسار إجباري ورضا البحراوي ومسلم

واليوم تشهد العلمين إقامة حفل فرقة مسار إجباري، والفنان رضا البحراوي، والفنان مسلم، متواجدين اليوم في منطقة أرينا العلمين ويتم التجهيزات لحفلات اليوم من الصباح الباكر، لاستقبال أكبر عدد من الجمهور.

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