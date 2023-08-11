حبيبة .. عمر خيرت يهدي حفيدته مقطوعة موسيقية في حفله بالعلمين

حرص الموسيقار عمر خيرت على إهداء حفيدته مقطوعة موسيقية على اسمها ضمن فقرات حفله في مهرجان العلمين الجديدة، الذي انتهى منذ قليل.

وقال الموسيقار عمر خيرت قبل بداية العزف، إنه سيقدم مع الأوركسترا مقطوعة “حبيبة” المسماة على اسم حفيدته، ووجه لها هذه الفقرة.

وقدم خيرت عدد من أبرز أعماله الفنية الشهيرة في حفل مذاع على الهواء مباشرة، منها زي الهوا، غوايش، ضمير أبلة حكمت، اللقا التاني، مسألة مبدأ وغيرها.

كما صعد الفنان بهاء سلطان منذ قليل على المسرح لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء الفنانة كارول سماحة من فقرتها الغنائية.

وبدء بهاء سلطان الحفل بعدد من أغنياته الشهيرة منها الواد قلبه بيوجعه، تعالى، تعالى أدلعك، وغيرها، في حضور عدد من المشاهير من بينهم زيزو نجم نادي الزمالك.

وشهدت الليلة حفل ضخم يقدمه كل من كارول سماحة وبهاء سلطان ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.