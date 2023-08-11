عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبة .. عمر خيرت يهدي حفيدته مقطوعة موسيقية في حفله بالعلمين

حفل عمر خيرت في العلمين
حفل عمر خيرت في العلمين

حرص الموسيقار عمر خيرت على إهداء حفيدته مقطوعة موسيقية على اسمها ضمن فقرات حفله في مهرجان العلمين الجديدة، الذي انتهى منذ قليل. 

 

وقال الموسيقار عمر خيرت قبل بداية العزف، إنه سيقدم مع الأوركسترا مقطوعة “حبيبة” المسماة على اسم حفيدته، ووجه لها هذه الفقرة. 

 

وقدم خيرت عدد من أبرز أعماله الفنية الشهيرة في حفل مذاع على الهواء مباشرة، منها زي الهوا، غوايش، ضمير أبلة حكمت، اللقا التاني، مسألة مبدأ وغيرها. 

 

كما صعد الفنان بهاء سلطان منذ قليل على المسرح لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء الفنانة كارول سماحة من فقرتها الغنائية. 

وبدء بهاء سلطان الحفل بعدد من أغنياته الشهيرة منها الواد قلبه بيوجعه، تعالى، تعالى أدلعك، وغيرها، في حضور عدد من المشاهير من بينهم زيزو نجم نادي الزمالك. 

وشهدت الليلة حفل ضخم يقدمه كل من كارول سماحة وبهاء سلطان ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

عمر خيرت الاوركسترا الفنانة كارول سماحة الفنان بهاء سلطان العلمين الجديدة الساحل الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

صدمة جديدة |شوبير يعلن تفاصيل أزمة جديدة في الزمالك

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

موضوعات متعلقة

تعالى أدلعك.. بهاء سلطان يشعل حفله في مهرجان العلمين الجديدة

وحشاني الدنيا في بلدي .. الجمهور يتفاعل مع كارول سماحة خلال حفلها بالعلمين

منافسة شديدة.. عمرو دياب وحكيم على رأس قائمة حفلات الجمعة

إقبال جماهيري كبير على حفل كارول سماحة وبهاء سلطان في العلمين الجديدة

إنجي علي وروجينا في عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو بمهرجان العلمين

تكشف مفاجآت قوية | رضوى الشربيني توجه كلمة مؤثرة لجمهورها

أماني السويسي تطرح أغنية كنت أتمنى

أول تعليق من محمد فراج حول أنباء انفصاله عن بسنت شوقي

ترشيحاتنا

وزير خارجية أوكرانيا : محادثات السعودية مثلت انفراجة لكييف

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من التين الشوكي؟

شوبير يتغزل في كولر لهذا السبب

احذر.. عقوبات رادعة بقانون المرور

نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها يعرضك لغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. تفاصيل

سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

بعد فيديو الرقص.. 10 صور أثارت ضجة لنوال الزغبي| شاهد

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ