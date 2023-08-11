بث مباشر.. شعائر آخر جمعة من المحرم بمسجدي السيدة نفيسة والإمام الشافعي

تستعد وزارة الأوقاف لآخر جمعة من محرم وذلك من خلال نقل شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجدي السيدة نفيسة والإمام الشافعي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة.

صلاة آخر جمعة من محرم

تبدأ شعائر صلاة أخر جمعة من محرم بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بتلاوة للقارئ الطبيب أحمد نعينع وخطيبا على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها تحت عنوان اسم الله الولي، والتي تنقل على الهواء مباشرة.

ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شعائر آخر جمعة من محرم بمسجد الإمام الشافعي إماما وخطيبا.

القوافل الدعوية

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، تنطلق اليوم 11 قافلة دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بالإضافة إلى ابتهالية كبرى تقام عقب صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بإمبابة بمحافظة الجيزة.

وستنطلق هذه القوافل اليوم إلى المحافظات التالية:

1. مديرية أوقاف الجيزة - إمبابة.

2. مديرية أوقاف الإسماعيلية - أبو عطوة.

3. مديرية أوقاف شمال سيناء - نخل.

4. مديرية أوقاف الدقهلية - بلقاس .

5. مديرية أوقاف البحر الأحمر - رأس غارب .

6. مديرية أوقاف الفيوم - أطسا.

7. مديرية أوقاف المنيا - بني عبيد.

8. مديرية أوقاف الإسكندرية - العامرية.

9. مديرية أوقاف بني قنا - القف.

10. مديرية أوقاف دمياط - فارسكور.

11. مديرية أوقاف أسوان - بنبان.



وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم آخر جمعة من محرم، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/ 1/ 2023م حتى تاريخه ( 60 ) مسجدًا منها ( 50 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

مديرية أوقاف القليوبية

1. علي الشامي - سندنهور

مديرية أوقاف البحيرة

2. الحمد - دير أمس - أبو حمص

3. عزبة حمادة الشرقية - حفص - مركز دمنهور

4. السلام - عزبة الناموس - خط أبو ريشة - حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا

5. أيوب البحري - عزبة أيوب - دير مواس

6. أحمد علي السيد - كوم الدكة - سمالوط

مديرية أوقاف الشرقية

7. السعودي - أنشاص الرمل

مديرية أوقاف سوهاج

8. الرحمة - قرية القطنة - طما- المدمر

مديرية أوقاف أسوان

9. الإيمان - العدوة شرق - الرديسية