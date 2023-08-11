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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في افتتاح الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، بمواجهة مانشستر سيتي وبيرنلي.


موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي والقنوات الناقلة


وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في تمام العاشرة مساء، على ملعب تيرف مور، وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 3 TR و beIN Sports HD 1 English.
 

مانشستر سيتي ضد بيرنلي


يأمل مانشستر سيتي في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على بيرنلي في مباراة اليوم، بعد أن خسارة لقب كأس الدرع الخيرية، الأحد الماضي، أمام أرسنال.

ويطمح مانشستر سيتي في تكرار موسمه السابق، إذ فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، ليجمع بين الألقاب الثلاثة للمرة الأولى في تاريخه.

ويتفوق مانشستر سيتي على بيرنلي في تاريخ مواجهات الفريقان، حيث تقابلا 16 مرة في الدوري الإنجليزي، فاز السماوي بـ 12 مباراة وهزم مرة وتعادل ثلاث مرات.

على الجانب الآخر، يتسلح بيرنلي بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي تمنحه دفعة قوية في المواجهات المقبلة.

ويقود فينسنت كومباني تدريب فريق بيرنلي، وكان البلجيكي لاعبا في تشكيلة جوارديولا في مانشستر سيتي قبل اعتزال كرة القدم.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيرنلي مانشستر سيتي وبيرنلي موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي والقنوات الناقلة

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