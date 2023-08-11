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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تقلبات جوية.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي  بالهيئة العامة الأرصاد الجوية أن كافة محافظات الجمهورية تشهد تحسنا كبيرا في درجات الحرارة وانخفاضا في درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا ووجود كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع حتي على سطح الأرض، مما يؤدي إلى تحسن وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

 

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"الأخبار" المذاع على فضائية"الدي أم سي"،  أن العظمي على القاهرة الكبري اليوم في الظل تصل إلى ٣٣ درجة مئوية وعلى السواحل الشمالية تصل ل ٣٠ درجة مئوية، لافتة إلى إن محافضات شمال الصعيد تشهد ايضا أنخفاضا بدرجات الحرارة حيث تصل العظمي ل ٣٦ درجة مئوية، مؤكدة أن كافة المحافظات تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في فترات النهار وفي فترات الليل.

وجود كتل هوائية تقلل من حرارة الجو
وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترات النهار تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة ما يزيد من الأجواء الحارة الرطبة خاصة في المحافظات الشمالية شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية.، ولكن مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس يؤدي إلى أنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفي فترة الصباح الباكر في معظم  أنحاء الجمهورية.

تحذير بعدم التوغل داخل شواطئ البحر المتوسط وأضطراب بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس

وأشارت منار غانم، إلى وجود نسمات هوا لطيفة مع وجود نشاط للرياح سرعتها ما بين ٣٠ إلى ٣٥ كيلو متر في الساعة، مما تساعد على عدم الشعور بأرتفاع نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترات الليل وفي الصباح الباكر، مضيفة أن هناك بعض المناطق معرضة لحمل رياح محملة بالأتربة والرمال وهي ابو سمبل وأسوان، وأيضا تؤثر على حركة الملاحة البحرية واضطرابها على خليج السويس، لأن بها نشاط للرياح تتجاوز ٧٠ كيلو متر في الساعة وأرتفاع الأمواج ل من ٢ ونصف إلى ،٤ متر، كما حزرت من عدم التوغل داخل أمواج المتوسط لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصة بالعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبروسعيد من ١.٥ إلى ٢.٥ متر.

 

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  في محافظات الجمهورية: 

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 34- 24
الإسكندرية 33 - 23

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 30- 23

السلوم 32 -24

دمياط 32 -25

بورسعيد 32- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35- 24

شرم الشيخ 40-30

العريش 33-24

رفح 32-24

طابا 36- 25
الغردقة 39 -29

بني سويف 37- 25

أسيوط 39-25
أسوان 43 - 29
الوادى الجديد 45- 30

الأرصاد الجوية درجات الحرارة إمتداد منخفض جوي وجود كتل هوائية ٣٣ درجة مئوية السواحل الشمالية نسب الرطوبة حركة الملاحة البحرية خليج السويس

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