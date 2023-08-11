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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وعدم السماح بتعديات المحال والمطاعم

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، حالة النظافة والتواجد الميداني لفرق العمل بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية . 

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بالاستمرار بجهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والحفاظ علي الحاله العامه للنظافة بالطرق والشوارع التي تم تطويرها ومراعاة التواجد الدوري لورديات النظافة علي مدار اليوم ومتابعة أداء شركات الجمع السكني. 

كما شدد المحافظ علي ضرورة تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء وفقا للضوابط التي تم تحديدها مؤكداً علي متابعه مواعيد غلق المحال التجارية وعدم السماح بالإضاءات المبهرة.

وشدد المحافظ علي الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وعدم السماح بتعدي المحال والكافيهات والمطاعم علي الطرق العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء ممدوح ذكي رئيس حي جنوب واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي .

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أحمد راشد محافظ الجيزة احياء الدقى والعجوزة الطرق والمحاور المرورية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ترشيد الكهرباء هيئة النظافة حي جنوب حي العجوز حي الدقي رئيس حي العجوزة رئيس حي الدقي غلق المحال التجارية محافظ الجيزة

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