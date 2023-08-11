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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي تعلن موعد نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية والمعاهد

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أفادت فضائية "دى ام سي" بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  أعلنت عن عقد مؤتمر صحفيا الاثنين المقبل عن إعلان نتائج المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

الكليات التي يشترط القبول بها “ اجتياز اختبار القدرات”

 

 وقالت وزارة التعليم العالي إن موقع التنسيق الإلكتروني واصل استقبال طلبات طلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية، راغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها “اجتياز اختبارات القدرات”، مؤكدة أن عقد الأختبارات لطلاب الشهادات  المعادلة سيتم من الأماكن والمواعيد المحددة على الموقع الإلكتروني.

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