مصر تواجه إيطاليا بختام مونديال ناشئي الطائرة

يلتقي المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني أحمد سمير، مع نظيره الإيطالي في إطار مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة العالم المقامة بالأرجنتين خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس الجاري.

ومن المقرر، أن تقام المباراة في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة على الصالة الرئيسية بمدينة سان جوان الأرجنتينية.

وكان منتخبنا الوطني قد خسر أمس أمام نظيره البلغاري بصعوبة بنتيجة 2-3، وهي نفس النتيجة التي خسر بها منتخب الأزوري أمام نظيره البلجيكي.

وتضم قائمة أبناء النيل 12 لاعبًا وهم: "حمزة الصافي - ياسين خالد - أسر حسام - محمود إبراهيم - صلاح محمد - أحمد رضا - حازم محمد - إبراهيم عادل - مازن شريف - شريف محمد - يوسف أحمد - محمد أمير".