مدير تصوير شهير يحكي عن ميزة مهمة في نور الشريف | خاص

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير نور الشريف الذي ولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، ورغم غياب نور بجسده؛ إلا أنه حاضر دائمًا بأعماله المهمة التى قدمها على مدار مشواره الفني سواء فى السينما أو فى الدراما التليفزيونية، وسيرته الطيبة بين نجوم الوسط الفني.

وللراحل ذكريات كثيرة مع مدير التصوير محمود عبد السميع، حكى لـ صدى البلد عنها :" وقال:"نور الشريف فنان لا يختلف أحد على موهبته فهو من أذكى الممثلين في التعامل مع الكاميرا ولديه وعى بفنون التصوير رائع وكان يتميز بثقافة كبيرة في هذا المجال.

وتابع:" كما كان يتميز عن غيره من الفنانين بأن لديه كما كبيرا من الأفلام الجيدة المختارة لها موضوع ومضمون، فقد كنت في مناسبة تابعة لدار الأوبرا بجامعة بني سويف لأتحدث عنه وأقدمه للطلبة هناك.



تقديم قضايا



كما حكي عن الميزة التي تميز نور عن أبناء جيله وقال: "قارنت بين أعماله وأعمال ممثلين جيله مثل عادل إمام ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز فأغلبهم قدموا أعمالا أكثر منه، لكن نور صاحب الأعمال الأكثر اختيارا من حيث الموضوع والفن وتقديم القضايا.