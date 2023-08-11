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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع جامعة دمنهور .. إطلاق قافلة سكانية بقرية توفيق الحكيم بحوش عيسى

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى قافلة سكانية بقرية توفيق الحكيم  التابعة لقرى عزب حوش عيسى بمشاركة أساتذة متخصصين تم خلالها الكشف المجاني على 531 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( نساء -  باطنة - أسنان - قياس ضغط وسكر - تحاليل دم- أطفال - تنظيم أسرة).

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في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية  " رش وعلاج جماعى"، لعدد  290 رأس ماشية بالإضافة الي صيانة الأعمدة الكهربائية وعمل اختبارات فورية محو أمية لأكثر من 75 دارس و استلام 60 ملف تكافل وكرامة.

البحيرة القوافل الشاملة المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوحده المحلية قافلة سكانية شاملة قياس ضغط وسكر مستشفيات البحيرة

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