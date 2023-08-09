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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة تتجاوز 10 ملايين جنيه.. تزويد مستشفيات البحيرة ب 20 ماكينة غسيل كلوى

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعه وكيل الوزارة أنه قد تم إمداد المديرية بعدد 20 ماكينة غسيل كلوي ماركة فرزينيوس 4008 بي اس ، سعر الماكينة الواحدة يقارب 520 ألف جنيه ، بتكلفة إجمالية 10 مليون و400 ألف جنيه .

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حيث تم تزويد مستشفى كفر الدوار العام بعدد 15 ماكينة غسيل كلوى ، وذلك للعمل على سرعة تلبية احتياجات وحدة الكلى الجديدة بالمستشفى و التى تم تطويرها من خلال المجتمع المدنى.

كما تم تزويد مستشفى غرب النوباريه المركزي بعدد 5 ماكينات غسيل كلوى ، لتواكب الإمتداد الجديد وافتتاح التوسعات الجديدة لوحدة الكلى بالمستشفى.

وتؤكد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على جهود الدولة المصرية فى تطوير القطاع الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لفتت  إلى جهود وزارة الصحة والسكان لدعم وتطوير كافه المستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة والعمل على رفع كفاءة وحدات ومراكز الغسيل الكلوى ، لتخفيف الأعباء عن كاهل المرض، مشيرة الى أن هناك خطه تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين .

 الجدير بالذكر أنه من المقرر افتتاح وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفر الدوار العام قريبا، حيث تم تطويرها وتجهيزها بجهود المجتمع المدني بشكل متميز لخدمة المرضى من أهالى كفر الدوار وخارجها .

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