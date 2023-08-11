إزالة 12 حالة تعد على الأراضي في 5 مراكز بالبحيرة

شددت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 12 حالة تعدي بنطاق 5 مراكز على مساحة 2362 م2 عبارة عن إزالة:

- 3 حالات تعدي بمساحة 1067 م2 عبارة عن اعمال حفر و أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بإيتاي البارود.

- حالتي تعدي بمساحة 395 م2 عبارة عن شدات خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بنطاق الوحدة المحلية لقري كوم النصر وسيدي عقبة بالمحمودية.



- 4 حالات تعدي بمساحة 570 م2 عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمون الاسمنتية وشدات خشبية بالدلنجات.

- حالتي تعدي بمساحة 280 م2 عبارة عن مباني بالطوب الابيض وشدات خشبية بكفر الدوار.

- حالة تعدي بمساحة 50 م 2 بقرية دمتيوه بكوم حماده عباره عن تسديد طوب بناء بدون ترخيص.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.