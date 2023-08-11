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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيبة : تخفيض عدد المستندات المطلوبة من المستثمرين لتحسين بيئة نشاطهم.. فيديو

حسام هيبة - رئيس
حسام هيبة - رئيس الهيئة العامة للاستثمار

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن تأسيس أول شركة للأمونيا الخضراء بمنطقة دمياط الحرة جاء بعد قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وهذه من أولى الخطوات الفاعلة المنفذة بعد الاجتماع.

ولفت هيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه تم إطلاق المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار؛ لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، منوها أنه تم الموافقة على منح الموافقة الواحدة التي تتضمن تراخيص البناء والحماية المدنية وأنشطة أخرى للمستثمر من قبل مجلس الوزراء؛ تيسيرا على رجال الأعمال الراغبين في إقامة المشروعات.

وتابع: تم تخفيض عدد المستندات المطلوبة من المستثمرين لتحسين بيئة الاستثمار، مشددا على أنه لا زيادة في رسوم تأسيس الشركات؛ لأن هدف المنصة الرقمية توفير وقت المستثمرين.

جذب المستثمر

وعلق : جذب المستثمر منظومة كاملة تتطلب تسريع الإجراءات وتقديم حوافر مختلفة وتعديل قوانين الاستثمار، وإعفاءات في أسعار الأراضي؛ لوضع الدولة في المسار الصحيح كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.

حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار شركة للأمونيا الخضراء دمياط منطقة دمياط الحرة مصطفى بكري

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