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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد هندسة القاهرة يعلن البحث عن نجوم الفانتازي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعلن اللجنة الرياضية باتحاد طلاب هندسة القاهرة عن إقامة دوري خاص بطلاب وخريجي الكلية ل لعبة FANTASY 

علي أن يكون هناك جوائز قيمة لصاحب المركز الأول في نهاية كل شهر سيتم الاعلان عنها لاحقا 

جامعة القاهرة 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "مشروعات بلدنا في عيون ولادنا" للتصوير الفوتوغرافي لأبرز المشروعات القومية في مصر، والتي تأتي في إطار توعية الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن هذه المسابقة تستهدف إلقاء الضوء على أبرز المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن موضوعات المسابقة تتضمن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وتنمية الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، ومشروعات النقل ورصف الطرق، والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة.

اتحاد هندسة القاهرة الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت القومي للحضارة المصرية المتحف القومى للحضار المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف المصري الكبير

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