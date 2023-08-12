اخبار التعليم | جامعة عين شمس تفتح باب التقديم في جائزة التميز الحكومي العربي… تنسيق 2023.. كليات تقبل من 55 % علمي علوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.

تعلن اللجنة الرياضية باتحاد طلاب هندسة القاهرة عن إقامة دوري خاص بطلاب وخريجي الكلية ل لعبة FANTASY

تشهد سماء مصر يوم الأحد القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يترائى كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) وكوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس/ مرسال الآلهة) ، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة وطلاب المرحلة الثانية عن الكليات التى يمكن أن تقبل طلاب الشعبة علمى علوم بمجموع 55%