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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على متن 128 رحلة.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 26 ألف سائح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت جداول الوصول لمطار مرسى علم والغردقة الدوليين، على مدار ساعات اليوم الجمعة، وصول قرابة 26 ألف سائح قادمين على متن 128 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 14 رحلة طيران دولية أوربية سياحية تنقل على متنها 3 آلاف سائح، ضمن 142 رحلة طيران من المقرر أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت  الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وتقدم السلطات المختصة للسياح الوافدين تسهيل الوصول مع تقديم الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية المختلفة، ثم نقلهم للفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول الوصول، أنه من المقرر وصول 14 رحلة طيران دولية من بينها 3 رحلات من إيطاليا، و3 من التشيك،  ورحلة من بولندا، ورحلتين داخلتيين، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من ألمانيا. 

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي استقبل 142 رحلة طيران أسبوعية من 11 دولية أوربية، من دول بولندا وإيطاليا، ثم التشيك وألمانيا وهولندا ورحلات من النمسا وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا.

تواصل القرى والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، استقبال السائحين. 

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