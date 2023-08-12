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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالضفرتين.. منه فضالي تشارك جمهورها صور عبر إنستجرام

منه فضالي
منه فضالي

شاركت الفنانة منه فضالي، أحدث إطلالتها،  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
 

وظهرت منه فضالي بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتديه تيشرت باللون الاخضر  وتركت خصلات شعرها بتسريحة الضفرتين،ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.

 

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى،مىكساب،منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوحأحمدسلوىعثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومىفؤاد،ومنتأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 كما شاركت منة فضالي في مسلسل " سره الباتع " رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضهعلىشاشةon الدرامية وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية،  وحقق نجاح كبير على مستوى الجماهيريوالنقاد،حيثجسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناءضحيةالعملياتالإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

مسلسل سره الباتع من بطولة  أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاءبدر،عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز،محمودقابيل،عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيدعاشور،مجديفكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت،عفافمصطفى،هايدي سليم.


 

اخر اعمال منة فضالي إيمان العاصي سره الباتع ريم مصطفي رمضان 2023 صلاح عبد الله فريدة سيف النصر مسلسل جعفر العمدة

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