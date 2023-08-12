قارئة تستغيث بالمسؤلين لتوفير دار رعاية لطفل مقيم في الشارع

أرسلت القارئة نانا كامل تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لنوفير دار رعاية مقيم في الشارع.

وقالت في استغاثتها الولد ده موجود في شارع المستشفي بين فيصل والهرم بينام في الشارع علي الرصيف ياريت حد يهتم بالحاله لانتشاله من الضايع جزاكم الله خيرا

بينام في مدخل أمام نادي الكوم الأخضر وكل الشارع بيساعده باللي يقدر عليه دائما وفي سيده بسيطه بتراعيه وتاخذه للاستحمام ولكن حالته صعبة والناس بتقول من عمر ٤ سنوات بالشارع ومعروف.

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