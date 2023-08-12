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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بالمسؤلين لتوفير دار رعاية لطفل مقيم في الشارع

طفل يحتاج دار رعاية
طفل يحتاج دار رعاية للاقامة بها

أرسلت القارئة نانا كامل تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لنوفير دار رعاية مقيم في الشارع. 

 

وقالت في استغاثتها  الولد ده موجود في شارع المستشفي بين فيصل والهرم بينام في الشارع علي الرصيف ياريت حد يهتم بالحاله لانتشاله من الضايع جزاكم الله خيرا
بينام في مدخل أمام نادي الكوم الأخضر وكل الشارع بيساعده باللي يقدر عليه دائما وفي سيده بسيطه بتراعيه وتاخذه للاستحمام ولكن حالته صعبة والناس بتقول من عمر ٤ سنوات بالشارع ومعروف.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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