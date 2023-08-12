حياة كريمة.. قوافل طبية شهرية لأهالى البحر الأحمر

تنطلق شهريا القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة في قرى البحر الأحمر، حيث تم الكشف عن آلاف المواطنين شهريا. وتم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بتقديم الرعاية الصحية والعلاج وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، وتحويل المرضى إلى المستشفيات مجانًا عند الضرورة.

وانطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال الأشهر السابقة، حيث بدأت أعمالها في قرية الحمروين بمدينة القصير. واستمرت في القرية لمدة يومين، حيث قامت بتقديم الرعاية الصحية والعلاج لأهالي القرية. بعدها، انتقلت القوافل إلى منطقة المستعمرة، حيث تمكنت من تقديم الرعاية الصحية والعلاج لـ480 مواطنًا من أهالي مدينة القصير شهريا.

أشار الدكتور أحمد الصاوي، منسق القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، إلى أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة تجوب مختلف مدن المحافظة، وانتقلت من القصير إلى جنوب البحر الأحمر، وتحديدًا إلى قرى مدينة الشلاتين حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والكشوفات والعمليات الجراحية.

وأضاف منسق القوافل أنه في مدينة الشلاتين بدأت القوافل بزيارة قريتي رأس حدربة ووادالديت، ثم توجهت إلى مدينة حلايب وقرية أبو رماد، وتم إجراء الفحوصات والأشعة، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية صحية للأهالي هناك.

وأوضح أنه بعد انتهاء زيارتها لمدن الجنوب، انتقلت القوافل التابعة لمبادرة حياة كريمة إلى مدينة مرسى علم، حيث تم تقديم الرعاية الصحية والعلاج في منطقة وحدة الأسرة بمرسى علم. ومن مرسى علم، توجهت القوافل إلى مدينة سفاجا وتحديدًا إلى قريتي أم الحويطات وقرية النصر.

وأكد منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه يتم إيفاد تلك القوافل شهريا لتقديم الرعاية الصحية والعلاج لأهالي قرى البحر الأحمر. وتتضمن خدماتها إجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وتحويل المرضى إلى المستشفيات مجانًا عند الضرورة. ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.