رئيس مدينة الغردقة يتفقد أعمال الإنشاءات بالممشى السياحي الجديد

تفقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، ونشأت جودة، سكرتير المدينة، وخير عبد الخالق، سكرتير حي شمال، أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة بالممشى السياحي الجديد شمال الأحياء.

أوضح رئيس المدينة، أن الأعمال تشمل تركيب الإنترلوك والبرادورة وتركيب مظلات وتشجير، وأعمال إضاءة وكهرباء وشبكة ري وغيرها من الإنشاءات، مشيرا إلى أن الممشى يعد متنفسا ترفيهيا لأهالي شمال الأحياء ويخلق فرص عمل جديدة.

وفى سياق اخر نفذ قسم النظافة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحرالأحمر، والشركة المتعاقدة مع الوحدة، حملة لرفع كافة المخلفات وكنس الأتربة أسفل الجزر الجانبية بشوارع "الجمهورية، والعاشر من رمضان، وجامعة الدول العربية، وكمال الدين حسين، وبور سعيد والجمهورية، وأنور السادات"، ومناطق التقوى، والأمل، والتليفزيون، والمنطقة الحرفية، والعديد من المناطق.