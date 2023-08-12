عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين الكويتية تخطف قلوب جمهورها بفستان مشجر

روان بن حسين
روان بن حسين

تحرص الفنانة الكويتية روان بن حسين على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

تألقت روان بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت فستان مشجر طويلًا بأكمام طويلة أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات منالمكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه حيث نالت الصوره علي إعجاب متابعيها.


 

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.


وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

الفنانة الكويتية روان بن حسين دان حداد اغنيتها الجديدة اخر اعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

ترشيحاتنا

بمجموع 60%.. المعاهد الفنية الصحية الشرطية تطلب شباب وفتيات حاصلين على الثانوية

أرخص 5 سيارات في السعودية موديل 2023 .. صور

5 استراتيجيات للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية.. اصبر وكن لطيفًا

طرح فيلم " باربي " فى السينمات المصرية .. اليوم

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

فضل دعاء سيد الاستغفار في الصباح.. يفتح لك 13 بابا للرزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الضغط.. فوائد خارقة لتناول الخوخ

أسباب الصدمات العاطفية والنفسية

بريطانية تحكي تجربتها "المرعبة" مع جهاز مراقبة منزلي.. أعرف القصة

مكشوف البطن.. جومانا مراد تثير الجدل من حفل عيد ميلادها بالساحل

فيديو

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ